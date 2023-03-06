Рекордні темпи експорту можуть спровокувати дефіцит брухту в Україні, – ЗМІ

За попередніми даними, українські експортери брухту чорних металів у лютому 2023 року вивезли до країн Євросоюзу близько 15 тисяч тонн сировини. Це історичний максимум на відповідному експортному напрямку.

Про це українським ЗМІ повідомили джерела на ринку. Чим загрожує активний експорт, розповідаємо далі.

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Скільки металобрухту експортують сьогодні

У лютому експорт українського металобрухту до тієї ж Польщі та Румунії досяг небачених досі обсягів. Відвантажують у середньому по 0,5 тисяч тонн на день. Порівняно із січнем експорт підскочив у 2 рази,

– розповів один з учасників ринку.

За словами другого джерела, знайомого із ситуацією, прискорення експорту пов'язане, перш за все, з тим, що митниці у Рівному, Львові та Луцьку практично не перевіряють документи, пов'язані з походженням металобрухту.

Таким чином, видаючи сертифікат походження EUR.1, митники дозволяють експортувати брухт з оплатою мита у розмірі 3 євро за тонну замість 180 євро,

– сказав він.

Керівник аналітичного центру CMD-Ukraine, доктор економічних наук Ігор Гужва вважає, що поточна ситуація з експортом брухту незабаром призведе до дефіциту сировини на українському ринку.

"За листопад-грудень 2022 року експортовано загалом 15 тисяч тонн металобрухту, що становить близько 12 – 15% від загальної заготівлі брухту в Україні. Показники січня – лютого вже свідчать, що дефіцит збільшився до 20%. Навесні брак брухту може становити вже 25%, а це критичний показник для виживання української металургії,

– сказав він.

Експерт також звернув увагу на недобросовісні дії митних органів України, які видають сертифікат походження EUR.1.

"Часто видача відбувається за підробленими документами, на що "заплющуються очі". Митники, при видачі сертифіката, повинні вжити всіх необхідних заходів для перевірки походження брухту: договору поставки, фінансових операцій на закупівлю тощо. Для виконання цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказів та здійснювати будь-яку перевірку рахунків експортера. Однак, цього не відбувається", – констатував Гужва.