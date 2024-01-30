Экспорт из Украины в условиях войны: вызовы и перспективы

Закрытые порты, блокирование границы с Польшей, усложненная логистика из-за оккупации территорий, риски обстрелов и отток трудового потенциала. Эти факторы серьезно повлияли на возможности украинского экспорта, но, несмотря на объективные сложности, он развивается. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Как свидетельствует практика, Украина смогла постепенно адаптироваться к экономической деятельности в условиях военного времени, открывая новые перспективные направления для переориентации и развития торговых возможностей.

Читайте также США одним махом проучили Эрдогана и помогли Украине

Даже в условиях войны некоторые сферы остаются прибыльными

По итогам первого квартала 2023 года экспорт товаров из Украины составил 103 миллиарда долларов или 80,64% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

Сокращение наблюдалось по всем основным отраслям. Исключением стали продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция. В этих областях наоборот произошел рост. Об этом свидетельствуют данные Национального института стратегических исследований.

Основу сельскохозяйственного экспорта составляли зерновые культуры, жиры и растительные масла, семена и плоды масличных растений.

Эти группы товаров смогли сохранить свои позиции благодаря ряду мер, среди которых реализация Черноморской зерновой инициативы. Эта договоренность между ООН и Турцией с Украиной, а также с Россией о создании морских коридоров прервала блокаду украинских портов, которая длилась 5 месяцев после начала полномасштабного вторжения. Именно это решение также позволило избежать продовольственной катастрофы в самых бедных странах мира из-за нехватки зерновой продукции и резкого роста цен на нее.

Еще один важный аспект, который помог удержать объемы сельскохозяйственного экспорта в ЕС на уровне довоенных, – это решение ЕС об отмене пошлин, квот и сборов для украинских товаров на европейский рынок, действие которого продлили до июня 2024 года. Эта инициатива способствует наращиванию экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в страны ЕС прежде всего зерновых культур.

Не менее важным шагом для поддержки экспорта внешних инвестиций и активизации деловой активности по стране в целом стало решение Нацбанка о введении режима управляемой гибкости обменного курса.

В целом экспорт зерновых был и остается важным источником бюджетных поступлений, что приобретает особое значение на фоне военной агрессии России.

Заметьте Украина играет в игру в имитацию для Орбана

На втором месте среди товаров, составляющих основу экспорта Украины, по результатам первого квартала 2023 года – металлы и изделия из них. В этой сфере из-за агрессии России произошла остановка и оккупация заводов, металлургия испытала дефицит электроэнергии и оборотных средств, а также падение спроса и усложнение логистики.

Перспективы для развития экспорта в разных сферах бизнеса

По данным "Укрметаллургпрома", в металлургической отрасли сократились основные показатели внешнеторговой деятельности Украины. Если в довоенные годы экспорт металлопродукции достигал нескольких десятков миллионов тонн, то после начала российского вторжения он упал втрое. Но, несмотря на все сложности, металлурги в первом квартале экспортировали около 80% продукции собственного производства.

Чем выше добавленная стоимость продукции, тем больше перспектив ее выхода на международные рынки. В качестве примера продукты органического производства. Продукция из этой отрасли предусматривающая более глубокую переработку (хлопья, кукурузные палочки, питьевые йогурты, сметана и т.д.) меньше страдает от удорожания стоимости логистики. Впрочем, более высокая добавленная стоимость этих видов продукции почти всегда обусловлена серьезными инвестициями и дополнительными затратами на переработку.

В то же время, группы товаров с невысокой ценой, добавленной стоимостью и, соответственно, маржей, болезненно переживают повышение стоимости логистики.

Не считая того, есть отрасли, которые меньше зависят от стоимости транспортировки. К примеру, информационные либо компьютерные сервисы, которые и дальше остаются перспективными и прибыльными.

Дополнительные вызовы для украинского экспортного бизнеса в условиях войны

Военное положение и последствия военной агрессии России внесли свои коррективы в работу украинского бизнеса и спровоцировали новые вызовы, с которыми сталкиваются компании-производители.

Например, дефицит кадров или перебои со связью и поставкой услуг электроэнергии. Даже в сфере IT, которая сохраняет стабильность в новых реалиях, заказчики озабочены способностью украинских производителей выполнить договоренности в полном объеме и в определенные сроки.

Почти для всех секторов экономики остается актуальным вопрос рабочей силы и обеспечения кадрами. Из-за российской агрессии Украина испытала отток трудового потенциала. Часть специалистов уехала за границу, часть несет службу в ВСУ. Следовательно, многие компании сталкиваются с кадровым голодом.

Во многих отраслях для изготовления продукции и последующего экспорта необходимо сырье, которое производители покупают за рубежом. А в условиях войны процесс усложнился, стоимость транспортировки стала дороже и сложнее из-за нарушения цепочки поставок.

Кроме новых вызовов, традиционно остается вопрос сертификации, потому что до сих пор не все компании-производители имеют соответствующие сертификаты на продукцию и оборудование.

Как изменилась структура торговли с другими странами во время войны

В 2023 году Украина смогла стабилизировать свою внешнеэкономическую деятельность, наладить рынки сбыта и найти новые торговые возможности. Ведущими рынками сбыта товаров из Украины в первом квартале 2023 года были:

Польша (14,6% общего экспорта из Украины)

Китай (9,8%)

Румыния (9,7%)

Турция (8,2%)

Германия (4,7%).

До полномасштабного вторжения лидером среди торговых партнеров Украины был Китай, к которому 85% экспорта составляла железная руда, кукуруза, металлургическая продукция, ячмень и подсолнечное масло.

С началом войны Китай потерял эти позиции из-за проблем с логистикой агрокультур и значительных потерь металлургического сектора Украины. В лидеры вышли страны ЕС Польша и Румыния.

Приоритетом на ближайшую перспективу должна стать диверсификация логистических маршрутов благодаря расширению сухопутных транспортных коридоров в ЕС с целью уменьшения зависимости морского экспорта.

При этом благодаря санкциям против России и Беларуси украинские производители могут получить новые ниши для экспорта собственных товаров.

Сложные времена предусматривают потери и риски для экономики, но вместе с тем создают новые возможности, необходимость адаптироваться к новым реалиям и перестраивать деятельность по выходу на новые рынки и обходу препятствий.