В направлении Дунайских украинских портов за сутки прошло рекордное количество судов
Источник:Министерство инфраструктуры Украины
По направлению украинских Дунайских портов прошло рекордное количество судов с начала полномасштабного вторжения россии. Через устье Быстре и румынский канал Сулина прошли 11 судов.
Через Дунайские порты удалось перевезти более 4 миллионов тонн зерна
Рекордный проход судов с общим объемом 45 тысяч тонн был зафиксирован 27 августа. Через устье Быстре судового хода по реке Дунай – Черное море прошло 7 судов, а через румынский канал Сулина – 4.
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что с марта через Дунайские порты удалось перевезти более 4 миллионов тонн зерна. Кубраков подчеркнул, что в настоящее время это больше, чем всеми другими видами транспорта.
Динамика увеличения – существенная. Если в марте наши порты обрабатывали на экспорт только 16,5 тысячи тонн агропродукции, то уже в июле показатель составил почти 1,4 миллиона тонн,
– сказал министр.
Кубраков подчеркнул, что мощность портов на Дунае можно увеличить до 25 миллионов тонн грузов в год.
В Мининфраструктуре напомнили, что в начале июля устье Быстре судового хода реки Дунай – Черное море стало доступно для прохода судов, перевозящих агропродукцию. Это произошло благодаря освобождению Вооруженными Силами Украины острова Змеиный.
До этого мероприятие в украинские Дунайские порты было возможно исключительно через канал Сулина, проходящий по территории Румынии.
Украина экспортировала первый миллион тонн агропродукции
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украине удалось вывезти первый миллион тонн агропродукции с начала полномасштабной войны.
- По словам президента, соответствующий объем агропродукции почти месяц вывезли из трех украинских морских портов – Черноморска, Одессы и Южного.
- Морские порты заработали после того, как Украина в Стамбуле подписала так называемое "зерновое соглашение" с Турцией и ООН.
- Согласно соглашению, корабли, экспортирующие украинское зерно по Черному морю, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль.
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