Об этом во время своего вечернего обращения 26 августа рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Глава государства подчеркнул, что это действительно важный результат для Украины.

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Украина экспортировала первый миллион тонн агропродукции с 24 февраля

По словам президента, за почти месяц из трех украинских морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

Это означает на практике, что украинское зерно и сам факт того, что заработало украинское направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса и не допускают катастрофического дефицита.

– заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.

"Кстати, 44 судна с украинской агропродукцией уже отправлены в 15 стран мира, есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку. Цель – выйти на объем в 3 миллиона тонн экспорта по морю ежемесячно. И это чрезвычайно важно для Африки, Азии и Европы ", – добавил президент.

Зеленский отметил, что экспорт агропродукции не только поддерживает международную субъектность нашего государства, но и дает:

сотни тысяч рабочих мест для украинцев,

доходы для украинских компаний и государственного бюджета,

средства для посевной в следующем году

"Я до сих пор помню радость портовых работников в Одессе, когда они не просто узнали, а реально увидели, что порт возобновил работу. Это действительно важный результат для Украины, для Черноморского региона и всего мира. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе", – добавил глава государства.

Зеленский подытожил, что недопущение каких-либо российских провокаций и срыва экспорта является полной ответственностью партнеров.

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