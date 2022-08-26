Про це під час свого вечірнього звернення 26 серпня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Глава держави наголосив, що це справді важливий результат для України.
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Україна експортувала перший мільйон тонн агропродукції з 24 лютого
За словами президента за майже місяць з трьох українських морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.
Це означає на практиці, що українське зерно й сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи й не допускають катастрофічного дефіциту,
– зауважив Зеленський.
Він наголосив, що Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.
"До речі, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені в 15 країн світу, маємо ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета – вийти на обсяг у 3 мільйони тонн експорту по морю щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи", – додав президент.
Зеленський зауважив, що експорт агропродукції не лише підтримує міжнародну суб'єктність нашої держави, а й дає:
- сотні тисяч робочих місць для українців,
- доходи для українських компаній і державного бюджету,
- кошти для посівної в наступному році.
"Я досі пам'ятаю радість портових працівників в Одесі, коли вони не просто дізналися, а реально побачили, що порт відновив роботу. Це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону і всього світу. І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи", – додав глава держави.
Зеленський підсумував, що недопущення будь-яких російських провокацій і зриву експорту є повною відповідальністю партнерів.
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