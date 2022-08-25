Як розповів 24 каналу Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, завдяки підписанню Стамбульської угоди, Україна бачитиме один із найкращих способів розв'язання проблеми з експортом, адже тепер залучені порти.

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Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Фактично на сьогодні ми маємо вивантажування на 33 кораблях, а 720 тисяч тонн сільськогосподарської продукції вже вивезено. Додатково зарекомендували себе маршрути автошляхами, залізницею та по річковому порті через Дунай. Таким чином, у липні показник експорту становить 3 мільйони тонн.

Експерт додав, що чим більше портів та нових кораблів залучимо, тим більша гарантія того, що держава зможе зайти у посівну кампанію. Для цього потрібно десь від 80 до 100 кораблів щомісяця, щоб працювати стабільно.

Крім цього, якщо й надалі використовувати ці 3 логістичні маршрути таким самим масштабом, як це було у липні, а також морські шляхи, то у серпні показник експорту становитиме близько 4 мільйонів тонн.

Але і попри цей хороший показник, цього недостатньо, щоб на повну запрацював експорт як до російського повномасштабного вторгнення.

Яким експорт був до війни

За словами Дениса Марчука, показник до війни сягав близько 6 мільйонів через порти. Такі об'єми давали можливість ефективно реалізовувати сільгосппродукцію та отримувати валютну виручку, яка потрібна аграріям для здійснення своєї поточної роботи.

Зараз експорт є вкрай важливим, тому що пів року невизначеного стану з експортом певною мірою призвів до того, що зараз під час посівної компанії у нас зменшена кількість людей, які сіятимуть зимові культури,

– зауважив заступник голови ВАР.

Експерт наголосив, що вкрай важливим зараз залишається й питання безпеки, яке, сподівається Україна, надалі гарантуватиметься представниками Стамбульської угоди.

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Збиральна кампанія 2022

На сьогодні в Україні відмолотили 55% площі нового урожаю, а зібрали близько 25 мільйонів тонн зернових. За підрахунками цьогоріч врожаю буде в районів 65 мільйонів тонн зерна.

Виникнуть деякі проблеми зі збором кукурудзи через невпевненість у повноцінному експорті. Все ж, зібрати врожай є дорожче, аніж ціна, яку пропонують за неї зараз на ринку.

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