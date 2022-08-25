Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 25 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (+10 копійок проти 24 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,90 гривні за долар (+10 копійок).

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Євро банки купують за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,90 гривня за євро (-10 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,75 гривні (-8 копійок), а продають – за 40,95 гривні (-6 копійки), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продають – за (-6 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,65 гривні (-17 копійки) та продаж – 40,93 гривні (-8 копійок)

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,80 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,90 гривня (-5 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро продають по 40,65 гривні (без зміни), а купують за 40,90 гривня (-10 копійок).

Яким буде курс валют

Експертка Анна Золотько у коментарі 24 каналу підкреслила, що рівень у 41 долар – серйозний психологічний бар’єр, лінія спротиву, яку попри неодноразові спроби продавцям валюти подолати поки не вдається.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Якщо численні апокаліптичні прогнози зрештою не справдяться, цілком ймовірно, що курс гривні зможе втриматися в межах коридору 40 – 41 гривні за долар. Проте якщо ринок встигне перетнути позначку 41 гривня за долар, курс отримає новий поштовх для зростання і в такому випадку до кінця тижня на готівковому ринку долар торгуватиметься в діапазоні 40,5 – 41,5 гривні за долар. І поки другий сценарій виглядає більш ймовірним.