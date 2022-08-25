Как рассказал 24 каналу Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета, благодаря подписанию Стамбульского соглашения Украина будет видеть один из лучших способов решения проблемы с экспортом, ведь теперь привлечены порты.

Интересно Футбольным фанам приготовиться: как влиять на решение любимых клубов

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Фактически на сегодняшний день мы имеем выгрузку на 33 кораблях, а 720 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции уже вывезено. Дополнительно зарекомендовали себя маршруты по дорогам, железной дороге и по речному порту через Дунай. Таким образом, в июле показатель экспорта составляет 3 миллиона тонн.

Эксперт добавил, что чем больше портов и новых кораблей привлечем, тем больше гарантия того, что государство сможет зайти в посевную кампанию. Для этого нужно где-то от 80 до 100 кораблей ежемесячно, чтобы работать стабильно.

Кроме этого, если и дальше использовать эти 3 логистических маршрута таким же масштабом, как это было в июле, а также морские пути, то в августе показатель экспорта составит около 4 миллионов тонн.

Но и несмотря на этот хороший показатель, этого недостаточно, чтобы по полной заработал экспорт как до российского полномасштабного вторжения.

Каким экспорт был до войны

По словам Дениса Марчука, показатель до войны достигал около 6 миллионов через порты. Такие объемы позволяли эффективно реализовывать сельхозпродукцию и получать валютную выручку, требуемую аграриям для осуществления своей текущей работы.

Сейчас экспорт крайне важен, потому что полгода неопределенного состояния с экспортом в определенной степени привел к тому, что сейчас во время посевной компании у нас уменьшено количество людей, которые будут сеять зимние культуры.

– заметил заместитель председателя ВАР.

Эксперт подчеркнул, что крайне важным сейчас остается и вопрос безопасности, который, надеется Украина, будет в дальнейшем гарантироваться представителями Стамбульского соглашения.

Читайте также Доллар снова подорожал: где курс самый выгодный

Уборочная кампания 2022

На сегодняшний день в Украине отмолотили 55% площади нового урожая, а собрали около 25 миллионов тонн зерновых. По подсчетам урожая будет в районе 65 миллионов тонн зерна.

Возникнут некоторые проблемы со сбором кукурузы из-за неуверенности в полноценном экспорте. Тем не менее собрать урожай дороже, чем цена, которую предлагают за нее сейчас на рынке.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.