На сегодняшний день в Украине отмолотили 55% площади нового урожая. Об этом 24 каналу рассказал Денис Марчук, заместитель председателя во Всеукраинском Аграрном Совете.

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Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Кампания по сбору проводится в сроки. Она немного зависит у нас от погодных условий в регионах, где собирали урожай, ведь были дожди. На сегодняшний день украинские аграрии отмолотили 55% площади нового урожая, а около 20 миллионов тонн зерновых собрано. По подсчетам, в этом году у нас будет в районе 65 миллионов тонн зерна. Это в три раза больше того, что мы потребляем в течение года как государство. Поэтому нужно эффективно все экспортировать. Кроме этого, есть остатки еще с прошлого сезона, около 18 миллионов тонн урожая.

Что будет с урожаем осенью

По словам эксперта, осенью Украина будет собирать подсолнечник и кукурузу. Но здесь возникнут некоторые проблемы именно со сбором кукурузы. Многие будут отказываться от ее сбора, если не будут уверены в полноценном экспорте. Тем не менее собрать сегодня урожай дороже, чем цена, которую предлагают за нее на рынке. А хранить это тоже затраты.

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Напомним, что 1/3 украинской экономики – это сельское хозяйство, которое на 70 процентов зависит от экспорта. Об этом сообщил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

По его словам, мы должны выйти минимум на 4 миллиона тонн экспорта в августе, потому что это плюс 250 – 300 миллионов долларов валютной выручки только за месяц.

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