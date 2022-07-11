Проблема "зернового коридора" в Черном море близка к решению, – Минобороны Турции

В скором времени может начаться экспорт украинского зерна иностранными кораблями. Вопрос "зернового коридора" в Черном море уже почти решен.

Об этом заявил 10 июля глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Однако пока конкретных дат, когда появится возможность экспорта, не называл.

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Провели переговоры со всеми сторонами

Министр сказал, что сейчас его государство ведет переговоры по вывозу зерна не только с Украиной и ООН, но и с Россией. Но Хулуси подчеркнул, что Анкара не признает оккупацию Крыма и уважает территориальную целостность нашего государства.

Одним словом, мы близки к решению. Мы соседствуем по Черному морю и с Украиной, и с Россией. Мы установили очень теплые отношения с господином Путиным и господином Зеленским и провели очень основательные переговоры.

– поделился Акар.

Пока неизвестно, как именно будет происходить экспорт. Также глава минобороны добавил, что Турция пытается добиться временного прекращения огня в Украине для улучшения гуманитарной ситуации.

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Вывоз зерна нужен не только для поддержки экономики нашего государства. Ежегодно миллионы тонн украинского зерна экспортировались в Африку, Ближний Восток и другие части мира. От работы фермеров Украины было зависимо примерно 400 миллионов жителей планеты. Теперь из-за российской блокады Черного моря возникла угроза глобального продовольственного кризиса.