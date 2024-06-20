Правительство утвердило электронные военно-учетные документы: что в них должно содержаться

Кабинет министров Украины утвердил изменения в порядок оформления и выдачи военно-учетных документов. Они касаются военно-учетного документа в электронной форме.

Документы будут доступны через электронный кабинет, веб-портал государственных услуг и мобильное приложение Дия. Военно-учетный документ в электронной форме будет содержать все необходимые сведения из Единого государственного реестра призывников.

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Что известно о постановлении Кабмина №721

Кабинет министров Украины утвердил изменения в Порядок оформления и выдачи военно-учетных документов для призывников, военнообязанных и резервистов, в частности внедрив электронные версии этих документов.

Отныне военно-учетный документ можно оформить с помощью электронного кабинета, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны или через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности через мобильное приложение Дия (при наличии технической возможности).

Для чего нужен QR-код в военно-учетном документе

Военно-учетный документ в электронной форме будет содержать уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.

Этот QR-код будет содержать всю необходимую информацию о документе и позволит воспроизвести ее в считываемой форме.

Электронный документ будет действительным только при наличии этого QR-кода и не может использоваться без него.

Электронный военно-учетный документ может быть распечатан, но должен содержать считываемый QR-код.

Срок действия электронного военно-учетного документа составит не более одного года с даты его формирования и не может превышать срок действия отсрочки.

Информация, что должна содержаться в документе

Сведения, которые должны содержаться в электронном военно-учетном документе:

фамилия;

собственное имя (все собственные имена);

отчество (при наличии);

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

сведения о результатах медицинских осмотров, проводившихся с целью определения пригодности к выполнению воинского долга;

сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов;

воинское звание (для военнообязанных и резервистов);

военно-учетная специальность;

сведения о выполнении воинского долга (категория учета);

сведения о воинском учете (вид учета и территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором находится на учете);

сведения об обращении или направлении в Национальную полицию сообщения о совершении административного или уголовного правонарушения;

адрес места жительства;

номера средств связи;

адреса электронной почты (при наличии);

дата и время обновления учетных данных призывником, военнообязанным и резервистом;

дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.

Напомним, что электронный военно-учетный документ стал доступен в приложении Резерв+ от 18 июня. Сам документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант.