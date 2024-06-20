Уряд затвердив електронні військово-облікові документи: що в них повинно міститися

Кабінет міністрів України затвердив зміни до порядку оформлення та видачі військово-облікових документів. Вони стосуються військово-облікового документу в електронній формі.

Документи будуть доступні через електронний кабінет, веб-портал державних послуг та мобільний застосунок Дія. Військово-обліковий документ в електронній формі міститиме всі необхідні відомості з Єдиного державного реєстру призовників.

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Що відомо про постанову Кабміну №721

Кабінет міністрів України затвердив зміни до Порядку оформлення та видачі військово-облікових документів для призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зокрема впровадивши електронні версії цих документів.

Відтепер військово-обліковий документ можна оформити за допомогою електронного кабінету, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема через мобільний застосунок Дія (за наявності технічної можливості).

Для чого потрібне QR-код у військово-обліковому документі

Військово-обліковий документ в електронній формі буде містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

Цей QR-код міститиме всю необхідну інформацію про документ і дозволятиме відтворити її в зчитуваній формі.

Електронний документ буде дійсним лише за наявності цього QR-коду та не може використовуватися без нього.

Електронний військово-обліковий документ може бути роздрукований, але повинен містити зчитуваний QR-код.

Термін дії електронного військово-облікового документа становитиме не більше одного року з дати його формування та не може перевищувати строк дії відстрочки.

Інформація, що повинна міститися в документі

Відомості, які повинні міститися в електронному військово-обліковому документі:

прізвище;

власне ім’я (усі власні імена);

по батькові (за наявності);

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;

військове звання (для військовозобов’язаних та резервістів);

військово-облікова спеціальність;

відомості про виконання військового обов’язку (категорія обліку);

відомості про військовий облік (вид обліку та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому перебуває на обліку);

відомості щодо звернення або надсилання до Національної поліції повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення;

адреса місця проживання;

номери засобів зв’язку;

адреси електронної пошти (за наявності);

дата і час оновлення облікових даних призовником, військовозобов’язаним та резервістом;

дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

Нагадаємо, що електронний військово-обліковий документ став доступний в застосунку Резерв+ від 18 червня. Сам документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант.