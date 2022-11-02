Россия значительно сократит экспорт газа в ближайшей перспективе: что будет с нефтью

Сейчас идет встреча министров иностранных дел стран G7 на территории ЕС, где они начали введение ограничения цены на нефть. Они обсуждают, как запустить этот механизм контроля соблюдения перевозчиками и покупателями российской нефти – потолка цен, который определят на уровне 60 долларов.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он также отметил, что это очень сложный механизм, заработает он не раньше января.

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По словам Вигиринского, когда непосредственно станет ощутимым влияние потолка цены на конкретные поставки. Несмотря на то, что этот механизм должен был заработать с 5 декабря, но было разъяснение Министерства финансов США, где речь шла о том, что нагружающие суда находятся в море 30-40 дней.

Если их загрузят до 19 декабря, то до 19 января ограничения на суда наложить нельзя.

Какими будут ограничения, объясняет Андрей Вигиринский: ЕС и страны, взявшие на себя полномочия по контролю потолка цен – не позволят судам, которые нарушают ценовой предел, обслуживаться в своих портах.

Простыми словами, если ты однажды связался с Россией – на другой рынок выйти не сможешь,

– говорит он.

Россия в последние месяцы массово выкупает старые танкеры со сроком эксплуатации в 20 лет – это будет отдельный флот, который будет обслуживать исключительно российскую нефть.

Детальнее о запуске эмбарго на российскую нефть: смотрите видео

Проблема замещения российской нефти

Для Европы открывается другая проблема, связанная с эмбарго – замещение. Европейцы рассчитывали на нефть из Саудовской Аравии. Как правило, саудиты держат пространство для маневра, чтобы стабилизировать спрос и предложение на рынке.

Своим решением о сокращении добычи нефти на 1 миллион баррелей нефти в сутки они подыграли потому, что они не будут покрывать дефицит горючего на рынке ЕС, который возникнет из-за того, что Россия не будет доступна рынку ЕС,

– объясняет Андрей Вигиринский.

Выходит так, что Саудовская Аравия сыграла политически вопреки собственным экономическим интересам, но в пользу российской линии.