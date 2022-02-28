Эмоциональная поддержка украинцев: бесплатные эфиры психологов будут дважды в день

Вчера, 27 февраля, по просьбе Министерства образования и науки Украины Образовательный Хаб запустил Всеукраинский проект эмоциональной поддержки украинцев.

Ежедневно в 13:00 и 20:00 будут проводиться бесплатные прямые эфиры сертифицированных психологов Ассоциации инновационного и цифрового образования для украинцев. Ведь сейчас многие люди среди гражданского населения нуждаются в эмоциональной поддержке.

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Ежедневные онлайн встречи будут проходить на странице Образовательного Хаба facebook.com/eduhub.in.ua.

"Просим максимально распространить эту информацию! Вперед к нашей победе! Берегите свои жизни! Все будет Украина!", – говорится в официальном сообщении от министра образования и науки Украины.

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