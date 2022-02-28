Емоційна підтримка українців: безкоштовні ефіри психологів будуть двічі на день

Вчора, 27 лютого, за проханням Міністерства освіти і науки України Освітній Хаб запустив Всеукраїнський проєкт емоційної підтримки українців.

Щоденно о 13:00 та 20:00 будуть проводитись безкоштовні прямі ефіри сертифікованих психологів Асоціації інноваційної та цифрової освіти для українців. Адже зараз багато людей серед цивільного населення потребують емоційної підтримки.

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Щоденні онлайн зустрічі будуть відбуватись на сторінці Освітнього Хабу facebook.com/eduhub.in.ua.

"Просимо максимально поширити цю інформацію! Вперед до нашої перемоги! Бережіть свої життя! Все буде Україна!", – йдеться в офіційному повідомленні від Міністра освіти і науки України.