В Эстонии женщины устроили акцию против изнасилований украинок оккупантами: красноречивые фото

Весь цивилизованный мир осуждает подлое нападение России на Украину и военные преступления, которые совершают военные страны-террористки. В частности, в Эстонии состоялась акция против изнасилований украинок оккупантами.

После отступления захватчиков с Киевщины открылись все зверства, которые они совершали против мирного населения. Враги насиловали женщин и детей и часто после этого убивали их.

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В Эстонии провели акцию против изнасилований украинок оккупантами

В Таллинне прошла демонстрация против российской агрессии в Украине. Приблизительно 20 женщин собрались под посольством России, чтобы привлечь внимание к насилию военных страны-террористки над украинскими женщинами и детьми.

Российские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине. Люди, выступающие за эту войну, на самом деле выступают за военные преступления, вопиющие зверства и соучастники всего этого,

– отметили организаторы.

Участницы акции добавили, что это их послание сторонникам режима президента России Владимира Путина в России, Эстонии и других странах.

В Эстонии вышли на акцию против изнасилований украинок оккупантами / Фото Eesti Rahvusringhääling

Стоит посмотреть – расследование по зверствам россиян уже началось