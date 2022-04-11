Событие открыли бегуны Rinkeby Run, которые призвали поддержать Украину и предоставить оружие.

Важно Окровавленную игрушку с вокзала Краматорска передадут в представительство ООН

Кроме четких тезисов о признании геноцида, предоставлении оружия, прекращении любых отношений с Россией, состоялась также акция памяти о погибших на железнодорожном вокзале в Краматорске. Российская ракета "Точка-У", которую оккупанты выпустили по большому скоплению гражданских, унесла жизни более 50 человек , еще почти 100 получили ранения.

Также в Стокгольме состоялся перформанс, который громче любых слов доносит правду до всех: "окровавленная" женщина в белой вышиванке и с желто-голубой лентой на голове держала в руках "ребенка". Это напоминает нам о том, что среди погибших на вокзале в Краматорске было примерно 15 детей , самому младшему – всего несколько месяцев.



Перформанс в Стокгольме в память жертв в Краматорске / Фото из твиттера Nordic Ukraine Forum



Акция памяти в Стокгольме / Фото из твиттера Nordic Ukraine Forum

Всего в акции приняли участие несколько десятков человек с украинскими флагами. Они собрались, несмотря на снег и непогоду.

Акция в поддержку Украины в Стокгольме / Фото из твиттера Nordic Ukraine Forum