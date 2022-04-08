Об этом в эфире 24 канала рассказал городской голова Краматорска Александр Гончаренко. Он отметил, что город является хабом для всего Донбасса и Луганщины.

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"Мы эвакуировали ежедневно по 8 тысяч человек. Россияне ударили именно в то время, когда мы ждали первого эвакуационного поезда. Это было в 10:30. И это время максимального скопления людей", – заявил мэр.

Как будут спасать людей

По словам Гончаренко, во время атаки на вокзале находились около 4 тысяч человек. В настоящее время планы эвакуации изменяются.

Теперь будем продолжать эвакуацию автобусами и машинами, которые есть в городе. Будем перевозить людей в направлении Днепра и других городов, где есть железная дорога,

– рассказал мэр.

Александр Гончаренко о трагедии в Краматорске: смотрите видео