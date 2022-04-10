Алексей Белошицкий подчеркнул, что правоохранители решили изъять игрушку. Ее направят в представительство ООН, занимающееся фиксацией военных преступлений и преступлений против человечества.
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Белошицкий отметил, что фотография – символ катастрофы, которую устроил "рашистский мерзкий режим" на вокзале в Краматорске.
Мы решили сохранить эту игрушку в таком состоянии, изъять ее и направить в представительства ООН, занимающиеся фиксацией военных преступлений и преступлений против человечества, которые натворила нацистская рашка,
– заявил Белошицкий.
Пакет с игрушкой уже отправили в Киев. Далее – путь в ООН. Там игрушка напомнит о судьбах украинских детей, уничтоженных российскими ракетами и бомбами.
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