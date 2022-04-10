Олексій Білошицький наголосив, що правоохоронці вирішили вилучити іграшку. Її направлять до представництва ООН, яке займається фіксацію воєнних злочинів та злочинів проти людства.

Зауважте Окупанти вигадали новий фейк про обстріл вокзалу в Краматорську, але "спалилися"

Білошицький зауважив, що фотографія – символ катастрофи, яку влаштував "рашистський мерзотний режим" на вокзалі у Краматорську.

Ми вирішили зберегти цю іграшку в цьому стані, вилучити її і направити до представництва ООН, які займаються фіксацію військових злочинів і злочинів проти людства, які натворила нацистська рашка,

– заявив Білошицький.

Пакет з іграшкою вже відправили до Києва. Далі – шлях до ООН. Там іграшка має нагадувати про долі українських дітей, знищених російськими ракетами та бомбами.

Важливо! Відео, оприлюднене далі, містить кадри 18+

Закривавлену іграшку забирають з вокзалу: дивіться відео 18+

Важливо – Як живе Краматорськ після обстрілу вокзалу: деталі від кореспондентки: дивіться відео