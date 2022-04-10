Згідно з їх пропагандою, схожість серійних номерів ракет "Точка-У" "доводить їх приналежність одній військовій частині".

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Важливо розуміти, що:

На першому фото – номер ракети ЗСУ ВГ910840, випущеної у 2014 році.

На другому – номер ракети ВГ910865, випущеної по Ідлібу в Сирії.



Нові фейки / Фото телеграм

"Тобто, згідно з цією логікою російської пропаганди виходить, що Ідліб в Сирії також обстріляли ЗСУ?", – зазначили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСКІБ).

Там пояснили, що насправді близькість серійних номерів свідчить тільки про те, що вони були виготовлені одна за одною.

"Тобто, спроба росіян за серійним номером ракети, якою вони вдарили по залізничному вокзалу в Краматорську, довести її "приналежність Україні" – це чергова підла і навмисна брехня", – додали в ЦСКІБ.

Іноземні ЗМІ

Крім того, пропагандисти поширюють інформацію, нібито в італійських ЗМІ також підтверджують, що ракета українська.

Проте в оригіналі журналіст чітко каже, що ракета – російська.

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