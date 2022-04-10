Масовку привезли автомобілями у центр міста. Місцевим мешканцям виходити заборонили – пригрозили відключенням електрики, опалання, газу та води.

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На "мітингу" близько 30 людей

На фейковий мітинг окупанти привезли близько 30 людей. Їм роздали російські прапори.

Як везли масовку на мітинг у Новій Каховці: дивіться відео

Крім того, окупанти включили пісню "День победы", що правда не зрозуміло, яку перемогу вони святкують.

"Мітинг" у Новій Каховці: дивіться відео

У центрі стратегічних комунікацій SPRAVDI наголосили, що справжній мітинг у Новій Каховці був 6 квітня, коли сотні мешканців міста вийшли на вулицю відстоюючи власну свободу.

Як це було – справжній мітинг у Новій Каховці: дивіться відео