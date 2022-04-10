Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевский повідомив, що люди вийшли на мирний мітинг для вшанування пам'яті жертв російської агресії.

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У Херсоні окупанти розігнали мирний мітинг

Жителі міста зібралися на площі біля кіноконцертної зали "Ювілейний". Очікувано, що окупанти розігнали мітинг. Юрій Соболевский наголосив, все що росіяни принесли на Херсонщину – терор, брехню, гуманітарну катастрофу, насилля.

Він додав, що дуже багатьох містян залякали, чимало людей покидали регіон, ризикуючи своїм життям. Крім того, він підкреслив, що їм відомо про зникнення багатьох осіб й наразі невідомо, що з ними.

Кожний новий мітинг – це великий ризик, але попри все люди все одно виходять. Херсонщина – це Україна!,

– додав Соболевський.

Водночас кореспонденти Суспільного повідомили, що у центрі Херсона чули постріли саме зі сторони Ювілейного. Цілком ймовірно, що російські окупанти використали зброю для розгону мирного мітингу. На цю мить не відомо, чи є травмовані й затримані.

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