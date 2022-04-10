Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что люди вышли на мирный митинг, чтобы почтить память жертв российской агрессии.

Достойно внимания "Хотел земли этой, то теперь смешайся с ней": азовцы показали ликвидированных врагов

В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг

Жители города собрались на площади возле киноконцертного зала "Юбилейный". Ожидаемо, что оккупанты разогнали митинг. Юрий Соболевский подчеркнул, что все россияне принесли на Херсонщину – террор, ложь, гуманитарную катастрофу, насилие.

Он добавил, что очень многих горожан запугали, многие покидали регион, рискуя своей жизнью. Кроме того, он подчеркнул, что им известно об исчезновении многих лиц и неизвестно, что с ними.

Каждый новый митинг – это большой риск, но, несмотря на все, люди все равно выходят. Херсонщина – это Украина!

– добавил Соболевский.

В то же время, корреспонденты Суспільного сообщили, что в центре Херсона слышали выстрелы именно со стороны Юбилейного. По всей вероятности, российские оккупанты использовали оружие для разгона мирного митинга. На данный момент неизвестно, есть ли травмированные и задержанные.