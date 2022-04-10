Азовці опублікували нові фото знищених російських солдатів. Звісно, без уточнень місцерозташування, на яких позиціях були окупанти – своїх чи планували наступ. Неважливо, важливо інше – вони мертві.

Увага Не плутайте патріотизм і нацизм, – заступник командира "Азову" пояснив, за що вони воюють

Така ж доля усіх, хто захоче загарбати нашу землю, відібрати незалежність.

Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею,

– коротко підписали фото військові.



Знищеними будуть усі вороги / Фото АЗОВ Маріуполь



АЗОВ знищив окупантів / Фото АЗОВ Маріуполь



Фото вбитих російських солдатів / Фото АЗОВ Маріуполь

До слова, в "Азові" пояснили, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, бо може стати основним тиловим пунктом постачання.

Тим часом – окупанти замітають сліди звірських злочинів у Маріуполі: дивіться відео