Азовці опублікували нові фото знищених російських солдатів. Звісно, без уточнень місцерозташування, на яких позиціях були окупанти – своїх чи планували наступ. Неважливо, важливо інше – вони мертві.
Увага Не плутайте патріотизм і нацизм, – заступник командира "Азову" пояснив, за що вони воюють
Така ж доля усіх, хто захоче загарбати нашу землю, відібрати незалежність.
Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею,
– коротко підписали фото військові.
Знищеними будуть усі вороги / Фото АЗОВ Маріуполь
АЗОВ знищив окупантів / Фото АЗОВ Маріуполь
Фото вбитих російських солдатів / Фото АЗОВ Маріуполь
До слова, в "Азові" пояснили, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, бо може стати основним тиловим пунктом постачання.
Тим часом – окупанти замітають сліди звірських злочинів у Маріуполі: дивіться відео