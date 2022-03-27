Друг Калина зазначив, що захисники борються з воєнними злочинцями, які щодня вбивають сотні українців. Вони воюють проти окупантів, які вже вбили тисячі жінок та дітей у Маріуполі.

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Калина розповів, що таке "Азов"

Паламар зазначив, що полк "Азов" бореться з тими, хто збив малазійський Боїнг та відібрав Крим і частину Донецької та Луганської областей.

"Наші військові у червні 2014 року не дозволили окупувати Маріуполь. Це військові, які після обстрілу мікрорайону Східний у Маріуполі ціною своїх життів пішли в атаку, відкинувши ворожу артилерію, після чого мирних жителів ніхто більше не обстрілював. До 24 лютого 2022 року", – зазначив друг Калина.

Він пояснив, що "Азов" – це чоловіки, які взяли до рук зброю, бо на Україну напали росіяни. У його лавах воюють бійці з ампутованими ногами – на протезах, із чотирма пораненнями. Вони й самі є схожими на Маріуполь, обстріляний загарбниками, однак живий та сповнений любові до волі.

Я прошу вас не плутати поняття патріотизму та нацизму. Патріотизм – це коли ти любиш матір більше за сусідську. Це коли ти любиш свою землю більше за ту, яка дає кращий урожай. Коли тобі твій народ найкращий у світі. Коли ти борониш свою країну, а не нападаєш на інших,

– додав Паламар.

Захисник пояснив, що українські військові ніколи не вдиралися до Грузії, Чечні, Придністров'я чи Сирії. Наші бійці ніколи не намагалися захопити чужі землі, проте зараз їм доводиться протистояти справжнім нацистам 21 століття – росіянам.

"Не лише путіну. Визнайте. Це не він пілотує літаки, що скидають бомби на лікарні, не він – артилерист, який руйнує житлові будинки, ховаючи людей живцем під завалами. Це роблять російські солдати за мовчазною згодою всієї Росії. Згодою захоплювати, руйнувати, ґвалтувати, вбивати", – наголосив Калина.

Заступник командира "Азову" зазначив, що хотів би, аби рано чи пізно всі ті хлопці, які зараз воюють за Україну, змогли привітатися з батьками, коханими та дітьми й сказати рідним, що вони тепер перебувають у повній безпеці. Проте це може здійснитися лише за умови усвідомлення росіянами, хто насправді є ворогом. Окрім цього, вони повинні розпочати свою боротьбу, щоб не бути причетними до злочинів окупантів.

Дивіться звернення заступника командира "Азову":