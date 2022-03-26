Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі "Азову". Зокрема це трапилось 26 березня.

Зауважте Сили спецоперацій ЗСУ знищили ворожу колону: видовищне відео

"Азов" продовжує нищити техніку ворога на нашій землі

Бійці полку "Азов" сьогодні (мовиться про 26 березня – 24 канал) на вулицях Маріуполя знищили 3 танки та підбили 1 БМД ворога,

– мовиться у повідомленні.

Там також пригадали російським військовим – тут вони знайдуть лише смерть.

Варто згадати, що окупанти тримають Маріуполь в облозі. Відомо, що російські загарбники продовжують штурмувати Маріуполь, бо хочуть зайняти центр міста. Окупанти дуже пошкодили Маріуполь там тисячі загиблих.

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