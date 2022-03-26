Російські окупанти нищать українські міста. У Маріуполі майже не залишилося вцілілих будівель.

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Маріуполь із приходом окупантів перетворився на руїну. Місто – в диму від пожеж, що виникли внаслідок атак.

Серед небагатьох вцілілих будівель – храм Покрови Пресвятої Богородиці. Але навіть він потьмянів після атак окупантів.



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