За даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує спроби штурму Маріуполя та завдає авіаційних ударів, здійснює артилерійські обстріли по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.

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Повідомляється, що окупанти намагаються здійснити просування, щоб зайняти центральну частину міста.

Окрім цього, свої основні зусилля противник продовжує зосереджувати на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також підготовці до наступу на Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, що через складну ситуацію в Маріуполі не вдалось організувати евакуацію людей, адже окупанти блокують автобуси на блокпостах. Російські найманці не дають маріупольцям можливості виїхати, а у заторі стоять навіть карети швидкої допомоги з пораненими дітьми.

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