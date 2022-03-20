Знищення ще однієї російської колони почало поширюватися в мережі 20 березня. Наразі деталі щодо локації не розголошуються.
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Тотальний спротив продовжується
Сили спецоперацій ЗСУ працюють Зрив колони,
– йдеться у повідомленні.
Сили спецоперацій ЗСУ знищили ворожу колону: дивіться відео
Раніше у Генштабі ЗСУ запевнили, що тотальний спротив російським окупантам продовжується. Так ССО повністю знищили машини забезпечення, яким не вдалось дістатись до місця призначення.
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