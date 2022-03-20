Уничтожение еще одной российской колонны начало распространяться в сети 20 марта. Пока детали относительно локации не разглашаются.

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Тотальное сопротивление продолжается

Силы спецопераций ВСУ работают Срыв колонны,

– говорится в сообщении.

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Ранее в Генштабе ВСУ заверили, что тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается. Да, ССО полностью уничтожили машины обеспечения, которым не удалось добраться до места назначения.

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