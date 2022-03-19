В Генштабе ВСУ заверили, что тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается. Так ССО полностью уничтожили машины обеспечения, которым не удалось добраться до места назначения.

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Вместо техники остался металлолом

Техника полностью выгорела. Ремонту этот металлолом не подлежит.

А скоро забудет зелень, и наши сироманцы из Командования Сил специальных операций ВС Украины и опытные охотники из Территориальной обороны ускорят "демилитаризацию" вооруженных сил России,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Отметим, что накануне украинские защитники уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области. Потери врага пока уточняются.

Уничтожили машины обеспечения России / Фото Генштаба ВСУ



​ Вот что осталось от вражеской техники / Фото Генштаба ВСУ