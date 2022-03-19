Наши беспилотники уничтожили большое количество вражеской техники, а динамичные видео обстрелов быстро набирают популярность в соцсетях.

Интересно Быстрые, неуловимые и смертоносные: что такое Байрактары и чем они пугают врага

Одним из таких поделилось оперативное командование "Юг" – оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое локализуется на юге и отвечает за Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Херсонские области.

Яркое видео работы беспилотника Bayraktar:



Bayraktar в действии: последние новости