Видео показал Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный. Направление пока не указали.

К слову Украинские Bayraktar ярко "отработали" систему РЭБ россиян на Киевщине

Кстати, видео Залужный подписал положительным стихом:

Їх доводи – всяке озброєння різне:

Потужні ракети, машини залізні.

У нас на всі доводи є коментар – Байрактар.

Кроме того, копилка "ювелирных работ" от Воздушных сил постоянно пополняется. К примеру, ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов в Киевской области. Они попали точно во вражескую цель.

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