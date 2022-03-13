Відео показав Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Напрямок наразі не вказали.
До речі Українські Bayraktar яскраво "відпрацювали" систему РЕБ росіян на Київщині
До речі, відео Залужний підписав позитивним віршем:
Їх доводи – всяке озброєння різне:
Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар – Байрактар.
До речі, скарбничка "ювелірних робіт" від Повітряних сил постійно поповнюється. Наприклад, ЗСУ знищили командний пункт окупантів на Київщині. Вони влучили точнісінько у ворожу ціль.
Гляньте до теми – ЗСУ ліквідували російський винищувач біля Ізюма: