Наші безпілотники знищили чималу кількість ворожої техніки, а динамічні відео обстрілів швидко набирають популярності в соцмережах.
Цікаво Швидкі, невловимі та смертоносні: що таке Байрактари та чим вони лякають ворога
Одним із таких поділилося оперативне командування "Південь" – оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України, яке локалізується на півдні та відповідає за Вінницьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську та Херсонські області.
Яскраве відео роботи безпілотника Bayraktar:
Bayraktar в дії: останні новини
- Bayraktar знищив російський пункт управління вогнем артилерії. У мережі з'явилося потужне відео.
- Українські Bayraktar яскраво "відпрацювали" систему РЕБ росіян на Київщині.
- На Сумщині за допомогою Bayraktar знищили колони ворожої техніки.
- Мінус один російський "Бук": Bayraktar знищив ворожу техніку 8 березня.
Чому Bayraktar став страшним сном для путінських солдатиків: