Наші безпілотники знищили чималу кількість ворожої техніки, а динамічні відео обстрілів швидко набирають популярності в соцмережах.

Цікаво Швидкі, невловимі та смертоносні: що таке Байрактари та чим вони лякають ворога

Одним із таких поділилося оперативне командування "Південь" – оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України, яке локалізується на півдні та відповідає за Вінницьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську та Херсонські області.

Яскраве відео роботи безпілотника Bayraktar:


Bayraktar в дії: останні новини

Чому Bayraktar став страшним сном для путінських солдатиків: