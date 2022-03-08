Роботу безпілотника можна назвати ювелірною, адже він б'є точно у ціль постійно. Підтвердження цьому є безліч відео, оприлюднених у соціальних мережах.
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Відтак, на одному з роликів можна побачити як Bayraktar TB2 знищує "Бук" російських загарбників.
Скільки техніки ворога знищили ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:
- танків – 290;
- бойових броньованих машин – 999;
- артилерійських систем – 117;
- РСЗВ – 50;
- засоби ППО – 23;
- літаків – 46;
- гелікоптерів – 68;
- автомобільної техніки – 454;
- кораблі /катери – 3;
- цистерн з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
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