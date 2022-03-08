Работу беспилотника можно назвать ювелирной, ведь он бьет точно в цель постоянно. Подтверждение тому есть множество видео, опубликованных в социальных сетях.
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Следовательно, на одном из роликов можно увидеть, как Bayraktar TB2 уничтожает "Бук" российских захватчиков.
Сколько техники врага уничтожили ВСУ
С начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- танков – 290;
- боевых бронированных машин – 999;
- артиллерийских систем – 117;
- РСЗО – 50;
- средства ПВО – 23;
- самолетов – 46;
- вертолетов – 68;
- автомобильной техники – 454;
- корабли /катера – 3;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
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