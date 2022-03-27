Друг Калина отметил, что защитники борются с военными преступниками, которые каждый день убивают сотни украинцев. Они воюют против оккупантов, которые уже убили тысячи женщин и детей в Мариуполе.

Обратите внимание "Азов" на улицах Мариуполя уничтожил 3 танка и подбил 1 БМД врага

Калина рассказал, что такое "Азов"

Паламарь отметил, что полк "Азов" борется с теми, кто сбил малазийский Боинг и отобрал Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

"Наши военные в июне 2014 года не разрешили оккупировать Мариуполь. Это военные, которые после обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе ценой своих жизней пошли в атаку, отбросив вражескую артиллерию, после чего мирных жителей никто больше не обстреливал. До 24 февраля 2022 года", – отметил друг Калина.

Он объяснил, что "Азов" – это мужчины, взявшие в руки оружие, потому что на Украину напали россияне. В его рядах воюют бойцы с ампутированными ногами – на протезах, с четырьмя ранениями. Они и сами похожи на Мариуполь – обстрелянный захватчиками, однако живой и полон любви к свободе.

Я прошу вас не путать понятия патриотизма и нацизма. Патриотизм – это когда ты любишь мать больше соседской. Это когда ты любишь свою землю больше, чем ту, что дает лучший урожай. Когда тебе твой народ самый лучший в мире. Когда ты защищаешь свою страну, а не нападаешь на других,

– добавил Паламарь.

Защитник объяснил, что украинские военные никогда не вторгались в Грузию, Чечню, Приднестровье или Сирию. Наши бойцы никогда не пытались захватить чужие земли, однако сейчас им приходится противостоять настоящим нацистам 21 века – россиянам.

"Не только путину. Признайте. Это не он пилотирует самолеты, которые сбрасывают бомбы на больницы, не он – артиллерист, разрушающий жилые дома, пряча людей живьем под завалами. Это делают российские солдаты по молчаливому согласию всей России. Согласию захватывать, разрушать, насиловать, убивать", – подчеркнул Калина.

Заместитель командира "Азова" отметил, что хотел бы, чтобы рано или поздно все мужчины, которые сейчас воюют за Украину, смогли поздороваться с родителями, любимыми и детьми и сказать родным, что они сейчас находятся в полной безопасности. Однако это может осуществиться только при условии осознания россиянами, кто действительно является врагом. Кроме того, они должны начать свою борьбу, чтобы не быть причастными к преступлениям оккупантов.