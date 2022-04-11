Подію відкрили бігуни Rinkeby Run, які закликали підтримати Україну та надати зброю.

Важливо Закривавлену іграшку із вокзалу Краматорська передадуть у представництво ООН

Крім чітких тез про визнання геноциду, надання зброї, припинення будь-яких відносин з Росією, відбулася також акція пам'яті загиблих на залізничному вокзалі в Краматорську. Російська ракета "Точка-У", яку окупанти випустили по великому скупченню цивільних, забрала життя понад 50 людей, ще майже 100 – отримали поранення.

Також у Стокгольмі відбувся перформанс, який гучніше за будь-які слова доносить правду до всіх: "закривавлена" жінка у білій вишиванці та з жовтоблакитною стрічкою на голові тримала в руках "дитину". Це нагадує нам про те, що на серед загиблих на вокзалі у Краматорську було приблизно 15 дітей, наймолодшій – всього кілька місяців.



Перформанс у Стокгольмі у пам'ять про жертв у Краматорську / Фото з твітеру Nordic Ukraine Forum



Акція пам'яті у Стокгольмі / Фото з твітеру Nordic Ukraine Forum

Загалом в акції взяли участь кілька десятків людей з українськими прапорами. Вони зібралися, попри сніг та негоду.

Акція на підтримку України у Стокгольмі / Фото з твітеру Nordic Ukraine Forum