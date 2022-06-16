Это главный аргумент, – Кислица объяснил, почему Россию не готовы исключать из Совбеза ООН

Продолжаются 113 сутки циничного полномасштабного вторжения России в Украину. Между тем, страна-агрессорка все еще остается членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в эфире телемарафона единых новостей объяснил, почему Совбез не готов исключать Россию из своего состава. 24 канал передает детали.

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Почему Россия до сих пор является постоянным членом Совбеза ООН

После распада СССР Россия фактически оккупировала место Советского Союза в Совбезе ООН. Сергей Кислица заявил, что все эти более 30 лет мир закрывал глаза на представительство страны-агрессорки в Совбезе исключительно по одной причине .

Ядерная тема и то, что у России есть ядерное оружие, является единственной причиной, почему эти 30 лет мир закрывал глаза на действия России. Это причина того, что ни Лондон, ни Вашингтон, ни Париж, как постоянные члены Совета безопасности, не готовы говорить об исключении страны-агрессорки из состава Совбеза,

– заверил Кислица.

Дипломат подчеркнул, что обстоятельство того, что страна-террористка имеет ядерный арсенал, действительно сложная тема. Именно поэтому ни одна страна мира не может позволить себе вести себя безответственно по поводу российских угроз.

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Другой вопрос, готов ли Путин, который и принимает решение в этой российской системе, пойти на самоубийство. Ведь применение ядерного оружия, даже тактического, будет самоубийством. Я отношусь к кругу тех людей, которые считают, что он не будет этого делать, поскольку его имидж "сильного человека" не соответствует действительности, и он действительно очень слабый человек, который не может покончить жизнь самоубийством,

– подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

К слову, Сергей Кислица добавил, что ядерный арсенал России – это действительно главный аргумент, почему он до сих пор является членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Ведь, по убеждению дипломата, у страны агрессорки нет ни экономической, ни военной мощи , которую эффективно доказала украинская армия.

Кислица привел пример Канады, которая также является большой страной и имеет много природных ресурсов, но не является постоянным членом Совбеза ООН. Это, по словам постоянного представителя Украины при ООН, только потому, что у Канады нет ядерного оружия.

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