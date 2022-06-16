Це головний аргумент, – Кислиця пояснив, чому Росію не готові виключати з Радбезу ООН

Триває 113 доба цинічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тим часом країна-агресорка все ще залишається членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в етері телемарафону єдиних новин пояснив, чому Радбез не готова виключати Росію зі свого складу. 24 канал передає деталі.

Читайте також Росіяни завдали авіаудару по будівлі, в якій ховалися люди у Лисичанську: є загиблі

Чому Росія досі є постійним членом Радбезу ООН

Після розпаду СРСР Росія фактично окупувала місце Радянського Союзу у Раді безпеки ООН. Сергій Кислиця заявив, що всі ці понад 30 років світ закривав очі на представництво країни-агресорки у Радбезі винятково з однієї причини.

Ядерна тема і те, що Росія має ядерну зброю, є єдиною причиною, чому ці 30 років світ закривав очі на дії Росії. Це є причиною того, що ані Лондон, ані Вашингтон, ані Париж, як постійні члени Ради безпеки, не готові говорити про виключення країни-агресорки зі складу Радбезу,

– запевнив Кислиця.

Дипломат наголосив, що обставина того, що країна-терористка має ядерний арсенал, є насправді надзвичайно складною темою. Саме через це жодна країна світу не може дозволити собі поводитись безвідповідально щодо російських погроз.

Зверніть увагу Речник диявола, – Кислиця майстерно розвінчує фейки свого російського "колеги" в ООН

Інше питання, чи Путін, який і приймає рішення у цій російській системі, готовий піти на самогубство. Адже застосування ядерної зброї, навіть тактичної, буде самогубством. Я належу до кола тих людей, які вважають, що він не буде цього робити, оскільки його імідж "сильної людини" не відповідає дійсності, і він справді дуже слабка людина, яка не може закінчити життя самогубством,

– підкреслив постійний представник України при ООН.

До слова, Сергій Кислиця додав, що ядерний арсенал Росії – це справді головний аргумент, чому вона досі є членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Адже, на переконання дипломата, країна агресорка не має ні економічної, ні військової потуги, що ефективно довела українська армія.

Кислиця навів приклад Канади, яка є також великою країною й має багато природних ресурсів, втім не є постійним членом Радбезу ООН. Це, за словами постійного представника України при ООН, лише через те, що у Канади немає ядерної зброї.

Вас може зацікавити – у США заявили, що Збройні Сили України розпочинають деокупацію Херсонщини: дивіться відео