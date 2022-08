Это не ослабление санкций, – Фурса объяснил, почему банки США решили обслуживать рособлигации

Информация о том, что американские банки возобновляют обслуживание российских облигаций – это не хорошо или плохо, а просто факт. В США немало фондов, которые когда-то покупали российские ценные бумаги, а теперь хотят избавиться от них.

Об этом 24 каналу рассказал экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он также отметил, что компания JP Morgan заявила, что готова быть посредником для американских фондов, которые хотят лишённых российских облигаций.

По словам специалиста, в Америке действительно немало фондов, когда-то покупавших российские еврооблигации и застряли в них. Поэтому есть очень большое желание избавиться от этих ценных бумаг, а возможности нет.

"Свидетельствует ли это об ослаблении санкций – нет, свидетельствует ли это о возобновлении интереса американских рынков в отношении российских долгов – нет, не свидетельствует", – объясняет банкир.

Это просто техническое решение банков, у которых есть клиенты, застрявшие с российским долгом,

– объясняет Фурса.

Детальнее о возобновлении обслуживания российского долга американскими компаниями

В июне минфин США запретил американским инвесторам покупать какие-либо российские ценные бумаги в рамках экономических санкций

Несколько крупных американских банков с Уолл-стрит приступили к торговле российским долгом, давая инвесторам еще один шанс избавиться от активов, которые на Западе считаются "токсичными".

На рынок российских облигацийJPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp., Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.