Це не послаблення санкцій, – Фурса пояснив, чому банки США вирішили обслуговувати рособлігації

Інформація про те, що американські банки відновлюють обслуговування російських облігацій – це не добре чи погано, а просто факт. У США чимало фондів, які колись купували російські цінні папери, а тепер хочуть позбутись їх.

Про це 24 каналу розповів економіст та інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він також зазначив, що компанія JP Morgan заявила, що готова бути посередником для тих американських фондів, які хочуть позбутих російських облігацій.

Читайте також Канада заморозила російських активів і майна на майже 320 мільйонів доларів

За словами фахівця, у Америці справді чимало фондів, які колись купували російські єврооблігації та застрягли в них. Тому, є дуже велике бажання позбутись цих цінних паперів, а змоги немає.

"Чи свідчить це про послаблення санкцій – ні, чи свідчить це про відновлення інтересу американських ринків щодо російських боргів – ні, не свідчить", – пояснює банкір.

Це просто технічне рішення банків, у яких є клієнти, які застрягли із російським боргом,

– пояснює Фурса.

Детальніше про відновлення обслуговування російського боргу американськими компаніями

У червні мінфін США заборонив американським інвесторам купувати будь-які російські цінні папери в рамках економічних санкцій

Кілька великих американських банків з Уолл-стріт розпочали торгівлю російським боргом, даючи інвесторам ще один шанс позбутися активів, які на Заході вважаються "токсичними".

На ринок російських облігаційJPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc і Jefferies Financial Group Inc.