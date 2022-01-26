Это снизит тревогу, – психолог о том, как быть спокойным на фоне возможного наступления России

Почти весь мир, без преувеличения, заговорил о вероятности наступления России на Украину. На фоне угрозы тревога украинцев выросла, однако паниковать не стоит.

Психолог Алена Щербань в эфире 24 канала объяснила, как сохранить спокойствие и холодную голову во время, когда мир говорит о возможной войне в Украине. Она подчеркнула, что в состоянии тревоги человек принимает неправильные решения.

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Как сохранить спокойствие на фоне угрозы войны

"Когда человеку страшно и тревожно, работает его "рептилоидный" мозг, который всегда направлен на выживание. В таком состоянии человек однозначно не может принимать адекватные решения", – сказала психолог.

"Рептилоидный" мозг – миндалевидное тело, участок головного мозга, отвечающий за реакцию на выживание.

В ответ на вопрос о том, можно ли психологически быть готовым к войне, Алена Щербань сказала: "Нет. Мало к чему можно быть готовым, особенно к таким глобальным вещам".

В то же время она пояснила, что психику следует подготовить, в частности, сказать себе – "что бы ни случилось, я с этим справлюсь", но для этого важно справиться со своими умственными и психическими феноменами, которые могут возникнуть вследствие психологического нагнетания.

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"Профилактика" информации

Если есть постоянная угроза и нагнетание информации, то оставаться спокойным практически невозможно, отметила Алена Щербань. В этом случае, конечно, очень важно понимать и знать себя.

Если вы человек тревожный, довольно легко попадаете на удочку тревожной информации, то первый совет – это "профилактировать" свое пространство и информацию, которую пускаете в себя. Алена Щербань Психолог

Если информация попала в поле зрения и ее нельзя "переварить", то психолог посоветовала попытаться вербализировать эмоции, которыми вы наполнены.

"Что снаружи – уже не внутри. Если вы найдете возможность проговорить свои страхи с близкими людьми, коллегами, друзьями, психотерапевтом или психологом – это однозначно выведет ваш страх наружу. Он уже будет не внутри и, скорее всего, симптом снизится, сильной тревоги не будет", – сказала Щербань.

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Правильное дыхание

Важно знать о том, что можно самостоятельно контролировать некоторые процессы в своей психике, а именно с помощью дыхания – и это второй совет.

Например, во время панической атаки состояние, вероятно, будет приближать вас к ощущению "сейчас что-то произойдет". В подобной ситуации психолог предложила верную технику дыхания.

"Нужно дышать, медленно, спокойно, перевести свое внимание с паники – внутрь вашего тела, желательно на уровне живота, ниже диафрагмы. Дышать "по треугольнику" – медленный вдох, немного задержать дыхание и медленный выдох", – пояснила специалист.

15 – 20 циклов дыхания помогут снизить сердцебиение, дышать более спокойно. Возможно, активность головного мозга и осознание происходящего изменится в лучшую сторону, Алена Щербань Психолог

Найдите опору

Третий вариант – найти опору. Люди попадают в страх и тревогу, потому что сваливается так называемый фон, в котором много страха.

"Тогда нужно понять: "На что я опираюсь, что для меня важно". Возможно, это люди – близкие, специалист, который снизит тревогу",

– объяснила психологиня.

"Мы находимся в центре большой политической игры, и СМИ Запада слишком "стараются" нагнетать. Если человеку страшно, он не очень контролирует себя. Массово люди паникуют, могут неадекватно действовать и принимать такие же решения, – отметила Алена Щербань.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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