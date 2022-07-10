По меньшей мере 14 человек погибли в результате массовой стрельбы в Южной Африке

Группа мужчин вблизи Йоханнесбурга устроили массовую стрельбу. К сожалению, им удалось унести много жизней.

В Южной Африке 10 июля 2022 года запомнится надолго. Правда, никаких положительных воспоминаний эта дата не будет нести.

Читайте также Когда мы вылетели с "Азовстали", вертолет подбили, – артиллерист о секретной эвакуации из Мариуполя

Массовая стрельба: известно о 14 жертвах

Вскоре после полуночи группа вооруженных мужчин ворвалась в бар в городке Совето, что вблизи Йоханнесбурга. В их руках были винтовки и 9-миллиметровые пистолеты.

Как сообщили в полиции, злоумышленники стреляли наугад во все вокруг, пытаясь попасть в как можно большее количество людей. После совершения преступления они вышли из бара и скрылись в неизвестном направлении.

Их жертвами стали 23 человека: 12 погибли на месте происшествия, еще 11 были немедленно доставлены в соседнюю больницу. К сожалению, стало известно, что с ранениями двух из них врачи не смогли ничего поделать. Таким образом, количество убитых группой неизвестных злоумышленников возросло до 14.

Местная полиция открыла дело по 14 умышленным убийствам и 9 покушениям на убийство. Правоохранители попросили явиться всех, кто владеет хоть какой-то информацией или стал свидетелем преступления. Убийцам удалось скрыться, мотив убийства также еще не установлен.

Смотрите также – российские оккупанты совершили массовый обстрел пенсионеров в Кременной: видео