В сети писали, что наркодилера Чернецкого освободили из-под стражи: действительно ли это так

Некоторые СМИ и телеграмм-каналы активно распространяют информацию, что наркодилер Юрий Чернецкий, осужденный на 5 лет за продажу кокаина в ночных клубах Киева, якобы выпущен из-под стражи.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что это касается другого уголовного производства, фигурантом которого является наркодилер. В Киевском СИЗО также подтвердили, что Чернецкий, эксдружина которого днем ранее публиковала работу ПВО в Киеве, находится за решеткой.

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Что случилось

В соцсетях появилась информация, что вчера осужденный был освобожден из-под стражи по решению суда и выйдет на свободу 19 мая.



Постановление суда по Чернецкому / Фото телеграмм-канал "Киев Оперативный"

В Киевской городской прокуратуре подчеркнули, что злоумышленник остается под стражей в рамках приговора суда первой инстанции, которым он приговорен к 5 годам лишения свободы.

Что касается определения от 16.05. 2023, это решение принято в отношении другого уголовного производства, в котором этому лицу также было сообщено о подозрении по аналогичным фактам. Прокуратура категорически не согласна с этим решением и будет его обжаловать,

– объяснили в прокуратуре.

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