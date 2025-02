Пока мир качает трек Not like us от Кендрика Ламара, в Черновцах скандал о своем "Дрейке" – Марчаке Юрии Михайловиче – экс-директоре Драмтеатра имени Ольги Кобылянской. Ламар в своей песне-диссе прямо обвиняет рэпера Дрейка в педофилии и изнасилованиях, говоря "Я слышал, что тебе нравятся младшие, тебе лучше не попадать на зону". Почти то же самое хочется сказать и Юрию Марчаку.