Поки світ качає трек Not like us від Кендріка Ламара, у Чернівцях скандал про свого "Дрейка" – Марчака Юрія Михайловича – ексдиректора Драмтеатру імені Ольги Кобилянської. Ламар у своїй пісні-дисі прямо звинувачує репера Дрейка у педофілії і зґвалтуваннях, кажучи "Я чув, що тобі подобаються молодші, тобі краще не потрапляти на зону". Майже те саме хочеться сказати і Юрію Марчаку.