Просто сейчас по меньшей мере 30 украинских медийщиков находятся в российских тюрьмах незаконно. Они не были комбатантами, не брали в руки оружия, но ФСБ считает их не менее опасными, чем украинских воинов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Дмитрий Хилюк из Киевской области, Ирина Левченко из Мелитополя, Владислав Есипенко из Крыма – все они и другие наши медийщики привыкли работать в независимых СМИ и нести правду о том что происходит вокруг. Когда российские оккупанты захватили наши территории, то журналисты буквально попали под прицел.

Гражданские журналисты Максим Левин и Алексей Чернышев были казнены россиянами на Киевщине, десятки других – взяты в плен. Потому что журналистика (а не пропаганда) буквально противоречит российским ценностям и несет реальную опасность режиму. Режиму, не терпящему правды.

Журналист на вес военного

В течение прошлого года Украине удалось освободить четырех журналистов из российского плена:

Наримана Джеляла,

Максима Буткевича,

Романа Борща,

Александра Гудилина.

Максим, Роман и Александр имели журналистский бэкграунд, были комбатантами и находились в российских тюрьмах с 2022 года. Нариман – единственный из этого списка, кто был гражданским журналистом, но его удерживали почти три года. Даже не имея на то реальных оснований. Только сфабрикованное дело.

Возвращение наших медийщиков в 2024 году было историческим событием, ведь за 2022 – 2023 годы Россия не отдала нам ни одного журналиста, которых она незаконно захватила. После общения с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными становится понятно, что Россия сознательно не хочет отдавать медийщиков, фактически выставляя "цену" на обмен за медийщика как за военного. Именно поэтому возвращать наших журналистов было и есть крайне сложно.

Особым примером является Виктория Рощина. Девушка два раза оказывалась в оккупации. Впервые – в начале вторжения. Ее задержали российские силовики и отпустили из тюрьмы только после того, как она публично на видео заявила, что не имеет никаких претензий к российской стороне.

Второй раз журналистка сознательно поехала на оккупированные территории летом 2023-го. Вика имела миссию – говорить о наших людях в оккупации, показывать российские преступления, пытки и невыносимость жизни под полным российским контролем. Но россияне задержали ее снова и вели себя не лучше, чем с военнопленными.

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А мы уже не раз видели, в каком состоянии Россия возвращает наших защитников и сколько времени им нужно на восстановление после пребывания в колониях.

Россияне долго не хотели возвращать Рощину, понимая, что для них она не менее ценна, чем военный. Когда дело дошло до обмена, то Вики не было среди тех, кого нам отдали. В конце, российская сторона сообщила о смерти журналистки во время этапирования. Без всяких подробностей. Просто смерть девушки в возрасте 27 лет.

Почему Россия затягивает с обменами журналистов

Россия не терпит правды. Потому что в войне правды она всегда проигрывает. Язык России – это сила, принуждение, пропаганда. Не говорить о проблеме, а замолчать ее. На белое говорить черное и наоборот. Это прямо противоречит подходам украинских медийщиков.

Российских правоохранителей возмущает то, что наши медийщики могут рассказывать о чем-то без прикрас, а не так, как пишут пособия по пропаганде. А еще россияне понимают, что отдать Украине журналиста означает открыть ящик Пандоры.

Медийщики в российских тюрьмах переживают те же пытки, что и военные. Но военный после освобождения может закрыться в себе, не давать интервью и не рассказывать об ужасах российского плена, как по этическим, так и моральным соображениям. Не каждый захочет ворошить воспоминания, приносящие боль.

У медийщиков это происходит несколько иначе. К примеру, освобожденный из российского плена журналист и комбатант Максим Буткевич становится голосом наших людей в заключении. Он не молчит, а дает интервью, выступает на конференциях в Украине и за рубежом, чтобы донести правду. Потому что нести правду – это миссия журналиста. На которую он пойдет несмотря ни на что.

Именно поэтому россияне так боятся отдавать наших медийщиков. Зная, что они не будут молчать и наиболее полно и фактологически смогут описать ужасы российских колоний. России точно не нужно, чтобы об этом слышал свободный мир.

Как помочь в освобождении журналистов

Российский режим не терпит правды и огласки. Когда из российской тюрьмы в 2019-м освободили Олега Сенцова – помогла огласка. Акции FreeSentsov проходили в разных областях Украины, его публично поддержали Европейская киноакадемия, американский ПЕН-клуб, Берлинский кинофестиваль, актеры и режиссеры с именами по всему миру. В поддержку Сенцова выходили с митингами в столицах мира, таким образом придавая проблеме огласку и осуществляя давление на политиков. Именно это заставляет россиян не скрывать проблему и со скрипом, а отдавать Украине медийщиков.

Похожие истории были и с Джелялом и Буткевичем. Украина смогла освободить медийщиков в частности потому, что их адвокацией занимались заграницей. О них говорили и в конце концов эти голоса были услышаны.

В марте 2025-го в Киеве состоялась акция в поддержку незаконно заключенного журналиста Дмитрия Хилюка. Мероприятие состоялось в рамках акции "Не молчи. Плен убивает" от Ассоциации семей защитников "Азовстали". И это правильные сигналы. Огласка может и должна работать.

Именно поэтому в апреле мы организуем фотовыставку, посвященную 30 украинским журналистам, которые незаконно удерживаются в российском плену. Она пройдет при поддержке фонда "Возрождение" в инфохабе Европарламента, чтобы наши медийщики были в фокусе политиков высокого уровня.

Центральной фигурой будет Виктория Рощина, которую россияне буквально замучили. Мы должны показать миру, что бывает, если молчать о пленных. Время играет не в нашу пользу. Поэтому, не молчим, потому что плен убивает.